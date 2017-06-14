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В Минской области ученикам предлагают занятость в лагерях труда и отдыха и студенческих отрядах
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15 Июня 2017 15:21

В Минской области ученикам предлагают занятость в лагерях труда и отдыха и студенческих отрядах

Летние каникулы для некоторых школьников - не только время отдыха, но и возможность получить свой первый заработок. В Минской области ученикам от четырнадцати лет предлагают занятость в лагерях труда и отдыха, а также студенческих отрядах. Сейчас в Вилейке 60 школьников и гимназистов работают в питомнике лесхоза. В первой половине дня они пропалывают молодые деревья. Работают четыре с половиной часа с перерывами. После обеда молодежь участвует в развлекательных, научных и исследовательских проектах.

Студенческие отряды пока только формируются. В середине июля молодежь начнет работу на предприятиях, заводах и агрокомбинатах.

  

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