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В Минской области стартовал проект "Домики доверия"
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14 Апреля 2017 15:37

В Минской области стартовал проект "Домики доверия"

Дети получили возможность обращаться к милиционерам анонимно. В Минской области стартовал проект "Домики доверия". Специальные ящики установят в школах, лицеях и колледжах. Каждый желающий сможет оставить свое сообщение, в том числе анонимно. После его рассмотрят сотрудники милиции. Этот проект в первую очередь направлен на выявление фактов насилия в семье. Специалисты отмечают, что дети не всегда обращаются к учителям или милиции со своими проблемами. Поэтому письменная форма обращения может изменить ситуацию.

"Домики доверия" - это не единственный способ донести информацию к милиции анонимно. Жители Минской области могут воспользоваться любым почтовым ящиком: оставить письмо без конверта и почтовой марки. Его сразу доставляют правоохранителям.

  

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