14 Марта 2017 15:31

Олимпиада, где знания показывают не ученики, а учителя. В Минской области подвели итоги интеллектуального соревнования для педагогов по пяти предметам: немецкому языку, географии, информатике, белоруской языку и литературе. Проходила олимпиада в формате онлайн. 1200 участников выполняли тесты и практические задания. Подробнее - Александра Драгун.

В путешествие по морям и океанам, странам и континентам, не покидая класс, Елена Хачковская отправляется с любознательными юнгами. Всю профессиональную жизнь - более 20 лет - учитель приглашает на борт знаний детей именно из этой школы, что в поселке Привольный.

В этом году Елена Хачковская приняла участие в интеллектуальном баттле среди педагогов Минской области. Олимпиада состояла из двух этапов - теста и практической части. Блестяще решить географические ребусы пытались 110 учителей. Точность ответов - свыше 90% - показали Федор Шаплыко из Любанского района и Елена Хачковская, которые удостоены дипломов первой степени.

Олимпиада дистанционная. Такой формат позволял учителям выполнять задания, не покидая своего района или даже собственной комнаты.

Уровень подготовки и знания оценивают у учителей! Интеллектуальное соревнование объединило 1200 педагогов из центрального региона. Немецкий язык, география, информатика, белорусский язык и литература. По итогам олимпиады - 88 победителей. Двое - из Привольненской школы.

Среди лидеров области - Лидия Гончарова. На первом этапе она выполняла сразу два теста. За отведенный час для одного предмета справилась с заданиями на немецком и родном языках. Диплом первой степени принес белорусский.

В этом году на олимпиаде самым популярным предметом стал белорусский язык и литература, который объединил почти 230 участников. После - немецкий язык, география и информатика. Победителей ждет торжественное награждение.