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В Минском районе открыт цех мастеров
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27 Января 2017 18:48

В Минском районе открыт цех мастеров

Масштабы фабричные, а коллекции дизайнерские! В Минском районе открыт цех - первый в нашей стране, где вместе работают десяток мастеров. Современные умельцы представляют разные стили, но создают коллекции под одной крышей. Клуб популярен среди мастеров, у кого нет необходимых материалов или даже места. Цех - это еще и школа творчества.

Креативные мастера собирают на своем сайте банк данных белорусских ремесленников и их техник. На летний сезон планируются фестивали творчества и керамические пленэры.

  

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