В Минском районе открыт цех мастеров

27 Января 2017 18:48

Масштабы фабричные, а коллекции дизайнерские! В Минском районе открыт цех - первый в нашей стране, где вместе работают десяток мастеров. Современные умельцы представляют разные стили, но создают коллекции под одной крышей. Клуб популярен среди мастеров, у кого нет необходимых материалов или даже места. Цех - это еще и школа творчества.

Креативные мастера собирают на своем сайте банк данных белорусских ремесленников и их техник. На летний сезон планируются фестивали творчества и керамические пленэры.