Общество
23 Февраля 2017 18:47
В Минском областном кадетском училище принимают поздравления
Праздник мужества встречают и будущие защитники Родины. В Минском областном кадетском училище поздравления принимают не только юноши, но и девушки - их здесь более 40. Кадеты уже с 8-го класса изучают строевую подготовку, владение оружием и проходят физическую закалку. В учебной программе, кроме обычных школьных предметов, несколько иностранных языков и занятия по бальным танцам.
Конкурс на поступление в кадетское училище достаточно высокий - свыше 2 кандидатов на место. Тех, кто хочет связать свою жизнь с самой мужественной профессией, приглашают стать кадетом на время. 1 апреля в училище будут проводить день открытых дверей.
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