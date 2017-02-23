Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Минском областном кадетском училище принимают поздравления
Общество
RSS
В Минском областном кадетском училище принимают поздравления
Скачать Поделиться

23 Февраля 2017 18:47

В Минском областном кадетском училище принимают поздравления

Праздник мужества встречают и будущие защитники Родины. В Минском областном кадетском училище поздравления принимают не только юноши, но и девушки - их здесь более 40. Кадеты уже с 8-го класса изучают строевую подготовку, владение оружием и проходят физическую закалку. В учебной программе, кроме обычных школьных предметов, несколько иностранных языков и занятия по бальным танцам.

Конкурс на поступление в кадетское училище достаточно высокий - свыше 2 кандидатов на место. Тех, кто хочет связать свою жизнь с самой мужественной профессией, приглашают стать кадетом на время. 1 апреля в училище будут проводить день открытых дверей.

  

Другие новости

Они помогали сохранить мир Яны дапамагалі захаваць мір 23.02.2017 15:01 / Общество Они помогали сохранить мир
Юбилейный желтый автовеликан 23.02.2017 13:30 / Общество Юбилейный желтый автовеликан

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =