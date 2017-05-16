В минском кафе теперь официально можно появляться вместе с собаками

18 Мая 2017 07:12

Пообедать со своим питомцем теперь можно не только дома. В одном из минских кафе теперь официально можно появляться вместе с собаками. А вот выгуливать четвероногого не всегда получается по закону. Чтобы выйти на улицу, каждой собаке необходимы намордник и поводок, а хозяевам - одноразовые пакетики и, конечно, воспитанные питомцы. А с недавних пор при таких условиях собаку можно взять с собой даже на работу.

Рассказывает Юлия Гризунт: Белка, Север и Лаки, можно сказать, друзья детства. Благодаря им познакомились и хозяева, которые столкнулись с общей проблемой: выгуливать питомцев негде, соседи недовольны, когда четвероногие играют прямо во дворе, а специальное место для выгула до недавних пор больше напоминало ржавую клетку между домов.

Собачьих двориков по столице 49, то есть несколько в каждом районе. Причем возле домов их не может быть априори, по правилам, они должны находиться в 40 метрах от жилых зданий.

Наталья Шевченя, главный специалист отдела Минского городского жилищного хозяйства: "На придомовых территориях и детских площадках выгул собак категорически запрещен, но, конечно, если собака выбежала на зеленую зону, и так случилось, что не дотерпела она до места, и житель за ней уберет, конечно, штраф никто налагать не будет".

В противном случае - штраф в размере от одной до пятнадцати базовых величин. Также штраф предусмотрен для хозяев, которые выгуливают собак без поводка и намордника. Послабление только касательно намордников допускается для щенков до трех месяцев и декоративных собак высотой в холке меньше 25 сантиметров.

Для воспитанных питомцев в Минске появилось первое кафе, куда официально можно придти вместе со своим четвероногим другом, кроме того здесь ему нальют воды и предложат миску с кормом.

Наталья Жукова, замминистра здравоохранения Беларуси, главный государственный санитарный врач: "Такого требования, как отсутствие или недопущение животных, не было ни в одних санитарных правилах, которые действуют на территории РБ. Более того, у нас в Минске существовали и существуют рестораны, где в зале присутствуют птицы, животные и являются частью интерьера".

Конечно, по правилам, ни посетителям кафе, ни тем более животным нельзя заходить на кухню. Ну, а можно ли находиться в зале с питомцами, решает только хозяин заведения.

К слову, в Европе сегодня сложнее найти кафе, куда нельзя заходить с четвероногими. В Беларуси пока что, перед тем как выбрать заведение, нужно заранее позвонить и узнать, пустят ли туда с собакой.

В планах на этот год еще как минимум 10 заведений, куда можно будет придти со своим питомцем, следующий шаг - собачий офис. Наклейка "дог френдли" уже появилась на дверях одного из белорусских рекламных агентств.

Скоро в Беларуси появится портал, где можно будет найти все собачьи кафе, места для выгула, площадки и акции, посвященные четвероногим друзьям.