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В Минске завершился республиканский конкурс "Школа безопасности"
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31 Марта 2017 12:11

В Минске завершился республиканский конкурс "Школа безопасности"

Интересно и с пользой для детей. В Минске завершился республиканский конкурс "Школа безопасности". Спасатели всеми силами пытаются привлечь белорусов к вопросам безопасности с малых лет. Главный посыл детского мероприятия - профилактика предотвращения чрезвычайных ситуаций и развитие интереса к предмету ОБЖ. Посоревноваться в знаниях по вопросам безопасности жизнедеятельности приехали школьники из всех областей Беларуси. Участники быстро и уверенно справились с теоретическими заданиями, а также проявили мастерство в решении ребусов и загадок. Конкурс уже стал традиционным и проводится в десятый раз.

Отметим, что действующие сотрудники МЧС в прошлом также участвовали в подобных соревнованиях, поэтому смело можно сказать, что многие из конкурсантов мечтают связать свое будущее с героической профессией.

 

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