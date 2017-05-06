6 Мая 2017 15:00

Беларусь помнит. До Великой Победы остались считанные дни. Вся страна готовится масштабно отметить праздник.

Сотни цветов, минута молчания и живые голуби в руках детей. В Минске завершилась репетиция церемонии возложения к монументу Победы. Торжественное мероприятие состоится 9 Мая. В нем задействованы рота почетного караула, военный оркестр, пионеры и лучшие хоровые коллективы города. Все вместе они исполнят песню "День Победы". Прямую трансляцию будут вести "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24".

А вечером здесь же, у Вечного огня, пройдет праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы - 2017", который завершится зрелищным фейерверком в 23:00.