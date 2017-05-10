В Минске завершена реставрация иконы святого Николая XVIII века

11 Мая 2017 07:21

Год назад святыня была передана духовенством Музею древней белорусской культуры Национальной академии наук. До этого реликвия находилась в деревянной церкви деревни Рубель Столинского района. Храм был серьезно поврежден ударом молнии, который повлек за собой пожар. В плохом состоянии пребывала и уникальная икона. С целью спасения она была направлена реставраторам в столицу.

Николай Мельников, научный сотрудник Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси: “Эта икона относится к так называемой столинской школе икон, которую выделяют наши искусствоведы. Выделяется графичностью, локальной цветовой гаммой, цветовой мажорностью. А также, что характерно для всех белорусских икон XVII-XVIII веков - это наличие такого резного фона на поле иконы".

Наша съемочная группа первой увидела восстановленную святыню. Широкой публике она будет представлена лишь осенью на выставке отреставрированных икон. После займет место в постоянной экспозиции Музея древней белорусской культуры Национальной академии наук.