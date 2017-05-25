В Минске завершается Международная выставка вооружения и военной техники MILEX

22 Мая 2017 07:01

В Минске сегодня завершается Международная выставка вооружения и военной техники MILEX.

Мероприятие проходит на двух площадках: на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск-1 и на "Минск-Арене". Здесь представлены более сотни экспонатов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины. Это одновременно и смотр последних новинок, и площадка для проведения переговоров. Заключено несколько контрактов. Среди них соглашение между ОАО "558-й авиационно-ремонтный завод" и АО "Вертолеты России".

Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России: "Самый главный вопрос - вопрос коммуникации. Надо чаще директорам промышленностей друг с другом общаться. Не скрывая, на стол выкладывать карты, какая экономическая выгода и политическая. Речь идет о взаимоотношениях двух братских государств. Коль так, нужно все взвешивать и класть открыто на стол. Поэтому уверен, что взаимодействие промышленное, которое будет взаимовыгодным, найдет свои перспективы".

Новые контракты ожидаются и в авиационно-космической отрасли. Их детали обсудят в подмосковном Жуковском. Ранее председатель Госкомвоенпрома Сергей Гурулев сообщил, что в июле Беларусь будет представлена на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.