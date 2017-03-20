В Минске выбрали лучшего сомелье чая

20 Марта 2017 18:40

Участники чемпионата показали, как правильно заваривать и подавать напиток. Особенных навыков требует и так называемая миксокология - это смешивание различных видов чая: от белого до пуэра. Двухдневный фестиваль объединил профессиональных мастеров и любителей горячего напитка. А для посетителей провели дегустации и мастер-классы.

В Минске чайный чемпионат организуют уже третий год. Он объединяет сомелье из 20-ти стран - Латвии, Грузии, Турции, Украины и других.