Общество
31 Марта 2017 15:28
В Минске выбирают представителей на чемпионат WorldSkills
Того, кто будет представлять нашу страну в России на чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, пока еще выбирают в столице. Расписать фреску за 12 часов и точно передать цвет и масштаб. В отборочном туре только два претендента. Это победители национального республиканского конкурса. Номинация "Малярные и декоративные работы" представлена на чемпионате впервые.
Чемпионат профессионального мастерства пройдет в Краснодаре. В ближайшее время в Минске сформируют национальную команду, которая представит Беларусь в 29 номинациях - от озеленения и паркового дизайна до ресторанного бизнеса и легкой промышленности.
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