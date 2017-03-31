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В Минске выбирают представителей на чемпионат WorldSkills
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31 Марта 2017 15:28

В Минске выбирают представителей на чемпионат WorldSkills

Того, кто будет представлять нашу страну в России на чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, пока еще выбирают в столице. Расписать фреску за 12 часов и точно передать цвет и масштаб. В отборочном туре только два претендента. Это победители национального республиканского конкурса. Номинация "Малярные и декоративные работы" представлена на чемпионате впервые.

Чемпионат профессионального мастерства пройдет в Краснодаре. В ближайшее время в Минске сформируют национальную команду, которая представит Беларусь в 29 номинациях - от озеленения и паркового дизайна до ресторанного бизнеса и легкой промышленности.    

  

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