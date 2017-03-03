В Минске вспоминали жертв холокоста, казненных 75 лет назад

2 Марта 2017 21:33

Сегодня в Минске вспоминали жертв холокоста, казненных ровно 75 лет назад. Это 5 тысяч убитых 2 марта 1942 года узников еврейского гетто. У мемориала "Яма" собрались представители посольства Израиля, руководители Союза белорусских еврейских общественных организаций, ветераны и студенты. В тот день весной 1942-го прошла одна из самых масштабных и несравнимых по жестокости карательных нацистских акций, известная в истории как "Пуримский погром". Всех узников расстреляли и захоронили в огромной общей могиле. В 1947 году оставшиеся в живых евреи Минска инициировали и создали черный обелиск с надписью на идиш. Сегодня сюда легли цветы, венки и традиционные в еврейской культуре камушки, символизирующие вечную память.

До мартовского погрома в Минске прошли две акции массового уничтожения еврейского населения. 20 тысяч человек были убиты во время ноябрьских нацистских операций. Кроме местных, уничтожали евреев из Западной Европы, которых доставляли в Минск эшелонами. В 1942-м третий погром был спланирован и продуман. Проходил после Ванзейской конференции, что прошла в Берлине, на которой и был выработан точный план реализации "окончательного решения еврейского вопроса". Ни один из11-ти миллионов евреев Европы не должен остаться в живых. Только на территории Беларуси было уничтожено от 600 до 800 тысяч человек. Окончательная и точная цифра неизвестна и сегодня.

Минское гетто было одним из самых крупных на территории Европы. В него входили 39 улиц с центром на Юбилейной площади. По периметру гетто было ограждено колючей проволокой. С каждым погромом круг сужался. Людей становилось меньше. Живых переселяли с места на место.

К марту 1942-го, помня предыдущие погромы, во многих домах минского гетто были созданы так называемые малины. Благодаря тайникам на чердаках и в подвалах удалось спасти тысячи людей.

Улицу Сухую узники гетто называли дорогой смерти. По ней на еврейское кладбище отвозили умерших. Здесь были вырыты четыре котлована, где похоронено пять с половиной тысяч человек. Однако всех убитых похоронить здесь было невозможно.

Котлован на перекрестке современных улиц Заславской и Мельникайте был еще до начала Великой Отечественной. Находился он вне границ минского гетто. Однако именно здесь были уничтожены тысячи людей во время одного из самых крупных нацистских погромов 2 марта 1942 года. После трагедий песчаный карьер минчане стали называть Ямой.

Многих сюда сбрасывали еще живыми, в том числе детей из детского дома, которых привели к котловану вместе с директором и воспитателями. А в 1947-м здесь появился первый в СССР памятник уничтоженным евреям. Черный обелиск устанавливали на пожертвования узников гетто и очевидцев той трагедии. Текст на идише поэта Хаима Мальтинского - человека, который потерял в Яме своих родных. Обелиск и теперь здесь, хотя в 2000 году появился бронзовый мемориал жертвам холокоста.