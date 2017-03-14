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В Минске проходит заседание рабочей группы по чрезвычайным ситуациям инициативы "Восточного партнерства"
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14 Марта 2017 12:12

В Минске проходит заседание рабочей группы по чрезвычайным ситуациям инициативы "Восточного партнерства"

Эксперты обсуждают предупреждение катастроф и способы их ликвидации. Представитель группы Евросоюза высоко оценил работу белорусов в этом направлении, в том числе контакты МЧС со СМИ.

Сергей Анагности, руководитель группы экспертов ЕС:

"Разумеется, у Беларуси есть хороший накопленный опыт. Например, сбор данных о потерях и убытках, которые приносят стихийные бедствия, а также реагирования на чрезвычайные ситуации. Мы хотели бы, чтобы и Беларусь поделилась этим опытом как со странами Европейского союза, так и со странами "Восточного партнерства".

В Беларуси проходит масштабная кампания по безопасности в чрезвычайных ситуациях. В школах проводится обязательный факультатив по ОБЖ, размещается социальная реклама на билбордах и телевидении.

  

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