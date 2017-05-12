В Минске восстановили набережную Свислочи

Общество
12 Мая 2017 15:41
В Минске восстановили набережную СвислочиМинчанам и гостям столицы предлагают посетить обзорную площадку и просторную пешеходную зону. Установили и указатели на английском языке. За 8 месяцев реконструкции заменили инженерные сети и плитку - от моста по улице Богдановича до Острова слез. Тут же появились новые лестницы и пандусы. А фонари и скамейки удачно вписались в стилистику Троицкого предместья.
Пока восстановили 370 метров набережной. Сейчас разрабатывают проект по реконструкции левого берега - от проспекта Независимости до Театра оперы и балета.
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