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В Минске восстановили набережную Свислочи
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12 Мая 2017 15:41

В Минске восстановили набережную Свислочи

Минчанам и гостям столицы предлагают посетить обзорную площадку и просторную пешеходную зону. Установили и указатели на английском языке. За 8 месяцев реконструкции заменили инженерные сети и плитку - от моста по улице Богдановича до Острова слез. Тут же появились новые лестницы и пандусы. А фонари и скамейки удачно вписались в стилистику Троицкого предместья.

Пока восстановили 370 метров набережной. Сейчас разрабатывают проект по реконструкции левого берега - от проспекта Независимости до Театра оперы и балета.

  

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