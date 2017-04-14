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В Минске включили фонтаны
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14 Апреля 2017 18:46

В Минске включили фонтаны

Сегодня в Минске впервые после зимы включили фонтаны. Музыкальные, танцующие, с разноцветной подсветкой. Всего 34 декоративных источника. Открытие сезона по традиции проходит у самого большого фонтана - возле Театра оперы и балета. На площадке выступают балетные коллективы, оркестр. Сопровождает праздник главный городничий. Корреспондент Юлия Токарь сейчас на связи со студией.

Действительно, буквально в эти минуты здесь, возле Театра оперы и балета, началось водное шоу. Самый большой каскадный фонтан заискрился серебристыми потоками. И сейчас струи синхронно опускаются и поднимаются до 10 метров в высоту. Первый отличительный танец воды был в унисон гимну Минска.

Открытие фонтанов сопровождалось выступлением балетных артистов, концертного оркестра и вокальных солистов - в этом году акцент сделали на танцевальных шоу и пиротехнических спецэффектах. А виртуозным дирижером водного праздника стал по традиции главный городничий.

Этим вечером водный старт дан всем декоративным источникам города. В этом году их 34 (больше, чем в прошлом году) - светодинамические, с амфитеатром и в виде ширмы, у каждого свои визуальные особенности.

Впереди у столичных фонтанов около 200 включений. Шесть месяцев они будут радовать минчан своей прохладой в жаркие дни. Закрытие сезона следует ждать в конце сентября. 

  

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