Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Минске в одном из крупных торговых центров пропало электричество
Общество
RSS
В Минске в одном из крупных торговых центров пропало электричество
Скачать Поделиться

16 Мая 2017 18:42

В Минске в одном из крупных торговых центров пропало электричество

Оказались в темноте... Сегодня в Минске в одном из крупных торговых центров полностью пропало электричество. Посетители оказались в неудобном положении. Служба охраны и работники людей из гипермаркета выводили в полной темноте. Паники среди покупателей не было. Последствия аварии были оперативно ликвидированы. Сейчас свет в помещениях есть, торговый комплекс работает в штатном режиме и принимает посетителей. Что стало причиной инцидента, выясняется.

Игорь Очасов, заместитель директора торговой кампании: "Сегодня из-за аварии на передающей подстанции произошло кратковременное отключение в торговом комплексе "Экспобел". Покупатели были организованно эвакуированы, из помещений выведены на улицу. Паники никакой не было. Рабочий, хоть и не приятный момент и для нас, и для наших покупателей".

Известно, что электричества не было меньше получаса. Пока заявлений о каких-нибудь кражах или происшествиях в милицию не поступало.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 17 мая Прагноз надвор'я на 17 мая 16.05.2017 15:55 / Общество Прогноз погоды на 17 мая
Прогноз погода на 16 мая Прагноз надвор'я на 16 мая 15.05.2017 15:30 / Общество Прогноз погода на 16 мая

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =