В Минске в одном из крупных торговых центров пропало электричество

16 Мая 2017 18:42

Оказались в темноте... Сегодня в Минске в одном из крупных торговых центров полностью пропало электричество. Посетители оказались в неудобном положении. Служба охраны и работники людей из гипермаркета выводили в полной темноте. Паники среди покупателей не было. Последствия аварии были оперативно ликвидированы. Сейчас свет в помещениях есть, торговый комплекс работает в штатном режиме и принимает посетителей. Что стало причиной инцидента, выясняется.

Игорь Очасов, заместитель директора торговой кампании: "Сегодня из-за аварии на передающей подстанции произошло кратковременное отключение в торговом комплексе "Экспобел". Покупатели были организованно эвакуированы, из помещений выведены на улицу. Паники никакой не было. Рабочий, хоть и не приятный момент и для нас, и для наших покупателей".

Известно, что электричества не было меньше получаса. Пока заявлений о каких-нибудь кражах или происшествиях в милицию не поступало.