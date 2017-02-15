В Минске в этом году построят семь новых детских садов

16 Февраля 2017 15:33

Семь новых детских садов построят в нынешнем году в столице. Прежде всего в новых спальных микрорайонах, где преимущественно проживают многодетные семьи - это Каменная Горка, Брилевичи и Восточный. Первый же детский сад на 140 мест откроется в квартале "Магистр". Строительство завершено, идет окончательная работа с документами и формирование групп.