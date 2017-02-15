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В Минске в этом году построят семь новых детских садов
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16 Февраля 2017 15:33

В Минске в этом году построят семь новых детских садов

Семь новых детских садов построят в нынешнем году в столице. Прежде всего в новых спальных микрорайонах, где преимущественно проживают многодетные семьи - это Каменная Горка, Брилевичи и Восточный. Первый же детский сад на 140 мест откроется в квартале "Магистр". Строительство завершено, идет окончательная работа с документами и формирование групп.

  

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