В Минске увеличилась стоимость эвакуации автомобилей

27 Декабря 2016 15:27

Сейчас доставка неправильно припаркованной машины на штрафстоянку обойдется в 60 рублей - на 13 больше, чем раньше. За каждый день нахождения там надо будет добавить еще 7 рублей. Напомним, в этом году в столице построили 6 больших стоянок и 15 многоэтажных паркингов.

Сейчас на въездах во многие столичные дворы стоят охранные системы. Чтобы установить шлагбаум, свыше половины жильцов дома должны дать свое согласие и передать заявление в администрацию района.