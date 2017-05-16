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В Минске участились случаи нападения беспризорных собак на людей
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17 Мая 2017 15:22

В Минске участились случаи нападения беспризорных собак на людей

Осторожно, злая собака! В Минске участились случаи нападения беспризорных животных на людей. С укусами пострадавшие обращаются к медикам. Как уберечь себя от неожиданной встречи со стаей бездомных собак и что делать, если все-таки друзья наши меньшие совсем не по-дружески встретили прохожего, выясняла Александра Кавелич.

То, что собака бывает кусачей, Кристина Коледа знает не только из детской песни. Во время вечерней прогулки у дома на девушку напала стая бездомных собак. На память о той ужасной встрече остались шрамы на ноге и направление от врача на прививки от бешенства.

С такими травмами только во 2-ю столичную больницу обращаются почти каждый день. По словам медиков, с наступлением тепла количество пациентов с укусами увеличивается. Главный совет - найти возможность срочно обработать рану еще до прибытия в медучреждение.

Константин Пелькин, врач-хирург 2-й городской клинической больницы г. Минска: 

"Мы не знаем, больное это животное или нет. Если оно больное, есть очень высокий шанс заразиться бешенством. В первую очередь рану нужно обработать мылом и водой для того, чтобы уменьшить количество предполагаемых вирусов, которые могли попасть со слюной животного. После этого обработать ранку йодом, наложить повязку и немедленно обратиться в медучреждение к врачу, который осмотрит и назначит курс антирабических прививок".

В свою очередь, кинологи также советуют запомнить определенный алгоритм действий, которые могут помочь во время неожиданной встречи со стаей бездомных собак.

Евгений Кобец, председатель совета Белорусского общественного спортивного кинологического объединения: 

"Надо быть как можно увереннее, не паниковать и не убегать от собаки. Лучше встать или даже начинать движение на собаку. Когда мы уходим от собаки, мы превращаемся в добычу. А когда мы стоим на месте, она, как правило, теряет интерес. А если идем на нее, она видит, что человек сильный, и тогда от него убегает".

Ежемесячно только в Минске выявляют около сотни бездомных собак. Чаще всего это животные, которых бросили хозяева. Сообщить о их местонахождении можно в жилищно-коммунальные и экстренные службы.

Вот в эти вольеры временно попадают бездомные собаки. Сейчас здесь более полусотни постояльцев. За ними присматривают специалисты. Если собака здорова и не проявляет агрессии, в скором времени она найдет новых хозяев.

В случая нападения на людей собаку помещают на карантин, где в течение десяти дней следят за ее состоянием. Если животное не больно бешенством, ему также ищут новый дом. 

  

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