В Минске торжества сегодня начались с возложения цветов и венков к памятнику Ленину

1 Мая 2017 12:00

На площадь Независимости пришли члены Компартии, общественных организаций и молодежь.

В Беларуси сегодня обязательным атрибутом Первомая является насыщенная развлекательная программа. В Минске через час – надеемся, дождь не помешает - праздничные гуляния начнутся в парке Горького. Исторический центр города охватит фестиваль красоты и уличного дизайна. Художники представят творческие сюрпризы к девятисотпятидесятому дню рождения белорусской столицы. В Бресте в праздник труда наградят победителей областного конкурса. А в Гомеле Первомай отметят включением фонтанов и концертами.