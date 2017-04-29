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В Минске торжества сегодня начались с возложения цветов и венков к памятнику Ленину
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1 Мая 2017 12:00

В Минске торжества сегодня начались с возложения цветов и венков к памятнику Ленину

На площадь Независимости пришли члены Компартии, общественных организаций и молодежь.

В Беларуси сегодня обязательным атрибутом Первомая является насыщенная развлекательная программа. В Минске через час – надеемся, дождь не помешает - праздничные гуляния начнутся в парке Горького. Исторический центр города охватит фестиваль красоты и уличного дизайна. Художники представят творческие сюрпризы к девятисотпятидесятому дню рождения белорусской столицы. В Бресте в праздник труда наградят победителей областного конкурса. А в Гомеле Первомай отметят включением фонтанов и концертами.

  

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