В Минске стремительно увеличивается количество автомобилей

30 Марта 2017 15:35

По темпам наша столица опережает даже Москву и Киев. В результате есть недостаток парковочных мест, особенно во дворах и центре города. Чтобы разгрузить улицы, воздвигают многоэтажные паркинги. Появилась и первая дворовая парковка, которую совместно построили местные жители и коммунальные службы. Подробнее - Ян Пашкевич.

Небольшой и уютный вечером, а днем - с бесплатной автопарковкой. Жители небольшого дворика по улице Ленина попасть домой на машине могут только по особому расписанию - когда в соседних офисах закончится рабочий день. Чтобы исправить ситуацию, хозяева двора решили установить шлагбаум.

Чтобы установить такой электронный замок, достаточно собрать подписи соседей и сообщить об этом в районную администрацию.

Единственное условие для жильцов - оплатить установку шлагбаума и следить за его техническим состоянием. Например, в этом дворе за три года мастера вызывать так и не пришлось.

А вот в Московском районе местные жители в тандеме с коммунальными службами под своими окнами оборудовали современную парковку, рассчитанную на полсотни авто. Пока такая экспериментальная стоянка - единственная в столице.

Чтобы центральные улицы также могли вздохнуть более спокойно, порядок здесь ежедневно наводят почти пять автоэвакуаторов.

В качестве альтернативы хаотичной парковке в тесных улочках на Немиге возвели несколько больших паркингов, но популярными они пока так и не стали.

Создавать комфортные условия для автовладельцев в столице планируют и в этом году.

Марина Малаева, исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

"Планируется построить 6 платных стоянок, 11 паркингов и подземных стоянок, плюс 5 тысяч парковочных машиномест. Они будут вдоль дорог или во дворах – это бесплатные парковочные места".

Толкаться машинам, чтобы выехать со двора, не придется и рядом с железнодорожным вокзалом, а также на бульваре Мулявина. Здесь сейчас реализуют пилотный проект - специалисты следят за тем, чтобы на дворовых территориях свое авто оставляли только жильцы ближайших домов.