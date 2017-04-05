Время выбирать отдых. В Минске открылась специализированная выставка

5 Апреля 2017 12:04

В эти минуты в Минске стартует международная выставка "Отдых". Форум уже 20 лет знакомит белорусов с популярными курортами и выгодными предложениями для отпуска. В ближайшие дни будут представлены новые маршруты по нашей стране, а также новые виды бронирования и передвижения.

В комплексе "Белэкспо" сейчас работает наш корреспондент Юлия Гризунт (прямое включение).

Традиционно самые популярные направления для отдыха у белорусов - Болгария, Турция, Греция, Египет и Россия. Но мне уже удалось пообщаться с представителями некоторых компаний и могу сказать точно: здесь можно выбрать тур, наверное, в любую страну мира. Причем забронировать его можно прямо на выставке.

И, конечно, не только по топовым направлениям. Здесь также поделятся информацией об экскурсиях по Кипру, Израилю, США.



Конечно, работаем и на въезд, цифра отдыхающих растет с каждым днем. С введением безвизового режима Беларусь посетили жители 61-й страны, а это более 8 тысяч гостей.

Многие едут в нашу страну именно для знакомства со славянскими обычаями. И здесь нет равных нашим агроусадьбам. На выставке представлены в том числе этнические стенды. Например, сегодня с 14-ти до 15-ти часов сотрудники Березинского заповедника расскажут о новых экологических маршрутах по Беларуси.

Всего в этом году на выставке представлено около 150-ти экспонентов из 15-ти стран мира. Некоторые из них, без сомнения, соберут большую публику. Например, одна из компаний намерена презентовать туристические возможности городов России, принимающих Кубок Конфедерации - 2017 и чемпионат мира по футболу 2018 года. Узнать подробнее обо всех предложениях можно сегодня до 6 часов вечера. В преддверии отпускного сезона найти тур здесь сможет без преувеличения каждый. Работать выставка будет до 8 апреля, так что время выбрать самый летний маршрут еще есть.











