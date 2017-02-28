Общество
28 Февраля 2017 15:43
В Минске стартовала неделя белорусской кухниПопробовать национальную культуру на вкус. Заливное из карпа, верещака с блинами, клецки и крупяной суп - в Минске стартовала неделя белорусской кухни. Кулинарные изыски с акцентом на аутентику предлагают столичные кафе и рестораны. Особенность акции - попробовать блюда можно по единой рецептуре, которую разработали специально бренд-шефы. И единой цене независимо от типа объекта общественного питания.
Как правило, новые блюда после акций пополняют основные фуд-карты. Напомним, неделя белорусской кухни проводится уже 13-й раз подряд, на этот раз объединила более сотни столичных кафе и ресторанов.
Другие новости
28.02.2017 19:03 / Общество И. Шуневич: Все офицеры доработают до пенсии
28.02.2017 19:02 / Общество Рабочая группа, созданная по поручению Администрации Президента, посетила предприятия в Вилейке
28.02.2017 18:45 / Общество Прилетайте в Беларусь
28.02.2017 17:20 / Общество Молодежь за открытые границы
28.02.2017 15:40 / Общество В столице проходит отбор на республиканский конкурс "Техноинтеллект"
28.02.2017 15:37 / Общество Открыть собственное дело с минимальным бюджетом
28.02.2017 15:28 / Общество Решить личные бытовые проблемы и спорные вопросы предлагают во время прямых линий
28.02.2017 15:25 / Общество Преимущества столичного экотранспорта сегодня оценили представители дипломатических ведомств
28.02.2017 15:11 / Общество Бывший руководитель Барановичской ГАИ ехал со скоростью, которая не позволяла ему уступить дорогу пешеходам
28.02.2017 15:03 / Общество В Беларуси совершенствуют порядок создания и ликвидации субъектов хозяйствования
28.02.2017 14:00 / Общество Глава Комитета госконтроля Беларуси с рабочим визитом в Березе
28.02.2017 12:04 / Общество Бывший временно исполняющий обязанности начальника ГАИ Барановичей полностью признал свою вину
28.02.2017 08:00 / Общество В Беларусь приход календарной весны принесет по-весеннему теплую погоду
28.02.2017 07:06 / Общество День больных редкими заболеваниями отмечают в последний день февраля
28.02.2017 07:05 / Общество Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси набирает мощь
28.02.2017 07:02 / Общество Специальный проект: "Куропаты - место скорби и памяти"
27.02.2017 21:14 / Общество Игре "Удача в придачу" - год
27.02.2017 21:05 / Общество В Польше вновь открыли военное кладбище, где захоронены советские солдаты и офицеры