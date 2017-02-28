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В Минске стартовала неделя белорусской кухни
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28 Февраля 2017 15:43

В Минске стартовала неделя белорусской кухни

Попробовать национальную культуру на вкус. Заливное из карпа, верещака с блинами, клецки и крупяной суп - в Минске стартовала неделя белорусской кухни. Кулинарные изыски с акцентом на аутентику предлагают столичные кафе и рестораны. Особенность акции - попробовать блюда можно по единой рецептуре, которую разработали специально бренд-шефы. И единой цене независимо от типа объекта общественного питания.

Как правило, новые блюда после акций пополняют основные фуд-карты. Напомним, неделя белорусской кухни проводится уже 13-й раз подряд, на этот раз объединила более сотни столичных кафе и ресторанов.

  

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