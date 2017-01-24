24 Января 2017 15:15

В Минске стартовал традиционный волонтерский "Звездный поход" ведущего педагогического вуза. Патриотическая акция началась с торжественной церемонии у памятника студентам и преподавателям университета, погибшим в годы Великой Отечественной. В этом году программа слета насыщена встречами, соревнованиями, мастер-классами и тренингами. Впервые участниками "Звездного похода" стали школьники, учащиеся профильных классов одной из столичных гимназий.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "Это прекрасная традиция, которая проверена временем, которая сегодня приобретает актуальное звучание, потому что для педагога, для совершенствования его умений и навыков важно общение с людьми, общение с детьми, общение с педагогами-профессионалами. И поход открывает такие возможности".

Анастасия Климова, студентка БГПУ имени Максима Танка: "В этом походе мы становимся все одной большой семьей вместе со своим факультетом. Я в этом году буду проводить профориентационную деятельность, буду рассказывать школьникам, нашим будущим абитуриентам, как живется в нашем университете, как учится и чем вообще дышит наш любимый университет".

Традиции "Звездного похода" уже больше полувека. Участников акции (а их в этом году свыше 250-ти) ждут в нескольких районах Минской и Гродненской областей. Акция завершится в эту пятницу.