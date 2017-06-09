В Минске стартовал сезон кинопоказов под открытым небом

10 Июня 2017 12:12

Игровое, экспериментальное и документальное. В Минске уже в третий раз стартовал сезон кинопоказов под открытым небом. Любители кино собираются вместе, чтобы оценить ленты независимых белорусских режиссеров на свежем воздухе. В этом году локация для реализации необычного кинотеатра - Исторический музей Беларуси.

Подробнее - Дарья Тарасова. Исторический музей Беларуси достал со своих стеллажей не только ценные экспонаты, но и архивную видеопленку. Короткометражные ленты белорусских режиссеров проецируют непосредственно здесь, в арт-дворике хранилища ценностей. В этом году экраном для показа фильмов выступил фасад Дворца шахмат и шашек.

В этом импровизированном кинотеатре вы, пожалуй, никогда не услышите команду затушить свет. Кинопоказы начинаются вместе с закатом солнца. Первый вечер Белкинолета посвятили просмотру кинохроники. Зрителям предложили архив белорусского киноклуба, который зарождался в галерее Щемелева еще 10 лет назад. Именно тогда цифровая видеосъемка стала более доступной. Кстати, на каждом таком уличном сеансе киноманы смогут оценить около шести картин. Показываются фильмы как молодых, так и уже признанных режиссеров.

Всего минчан ждет 7 кинопоказов под открытым небом. Нескольких режиссеров лично презентуют свои ленты. Хотя кинофорум и специализируется на короткометражках, в этом году впервые продемонстрируют полный метр. Это работа белорусского режиссера Никиты Лаврецкого "Любовь и партнерство", которая была отмечена на международном кинофестивале "Лістапад".

Просмотр фильмов в формате опэн-эйр становится по-настоящему модным. За кинокассу в этом сезоне, кроме Исторического музея, поборется и мастерская Азгура, которая предлагает зрителю проект "Кинема". Это немое кино в сопровождении живой музыки.