В Минске стартовал международный семинар по трудовой миграции

17 Апреля 2017 12:06

Эксперты из Испании, Латвии, Польши и Румынии обсуждают управление внешней миграцией и регулирование притока рабочей силы из-за рубежа. Специалисты рассмотрят и стандарты по контролю за работодателями в Европе и возможность применения этих правил в белорусских реалиях.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси: "Когда гражданин Республики Беларусь выезжает на работу и привлекается для трудовой деятельности в один субъект хозяйствования или одну фирму, а в последующем эксплуатируется другой фирмой, абсолютно на других условиях. И поэтому мы пытаемся изучить опыт Европейского союза, для того чтобы выработать рекомендации для граждан Республики Беларусь, да и самим себе, чтобы исключать такие факты".

Игорь Лей, юрисконсульт юридической службы совета Европейского союза: "Для Европейского союза очень важен вопрос миграции, потому что последние годы поток мигрантов в страны ЕС очень большой, и мы сейчас пытаемся адекватно решить эти проблемы и обеспечивать все условия для мигрантов наших стран. Для их создания необходимо не только иметь местное законодательство, но и сотрудничать с другими странами. Мы уже подписали ряд двусторонних соглашений. С Беларусью пока такого договора нет, но мы надеемся, что в ближайшем будущем это станет возможным".

Один из основных инструментов в борьбе с трудовой эксплуатацией - финансовая грамотность населения. Кроме того, двусторонние соглашения помогут защитить работников, которые попали в беду.