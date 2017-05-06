В Минске состоялся митинг-реквием, посвященный памяти Джумаша Асаналиева

6 Мая 2017 09:02

Пронести сквозь столетия память об общем героическом и трагическом прошлом! В Беларуси в мероприятиях к годовщине Победы принимают участие дипломаты разных стран, представители исполкома СНГ, парламентарии. В Минске состоялся митинг-реквием, посвященный памяти Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. Его именем названа улица в столице, где и установлен памятник сыну кыргызского народа. Он совершил подвиг в бою при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:

"Наши кыргызстанцы - мы в одной стране жили, хоть на нашей земле и не было войны, поднялись и сражались на полях фронта. Это 375 тысяч наших граждан, в то время это одна треть населения. Из них 73 - герои Советского Союза, многие кавалеры всех орденов Славы. И одна треть этих людей сражались на белорусской земле".

Отметим, сам памятник Асаналиеву установлен в Минске в 2005 году по инициативе посольства Кыргызстана в нашей стране, а также администрации Октябрьского района столицы.