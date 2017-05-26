27 Мая 2017 12:09
В Минске состоялось совместное заседание президиумов Белорусской и Российской академий наук
Провести исследования генома пациента и только потом ставить диагноз и назначать лечение. Российские ученые планируют сотрудничать с белорусскими коллегами в области персонализированной медицины. Об этом говорили в Минске на совместном заседании президиумов Белорусской и Российской академий наук.
Сегодня в нашей стране практически каждый больной может сдать анализы на определение болезней на клеточном уровне, а также врожденных патологий малыша еще в утробе матери. Россия же только начнет выстраивать такую систему. Также стороны объединяют усилия в области сельского хозяйства и космоса.
На заседании эксперты двух стран обсудили развитие уже существующих совместных проектов в области фармпродукции, наноиндустрии и самой масштабной работы ученых Союзного государства - создания космического спутника.