Главная>>Общество>>В Минске состоялось совместное заседание президиумов Белорусской и Российской академий наук
Общество
RSS
В Минске состоялось совместное заседание президиумов Белорусской и Российской академий наук
Скачать Поделиться

27 Мая 2017 12:09

В Минске состоялось совместное заседание президиумов Белорусской и Российской академий наук

Провести исследования генома пациента и только потом ставить диагноз и назначать лечение. Российские ученые планируют сотрудничать с белорусскими коллегами в области персонализированной медицины. Об этом говорили в Минске на совместном заседании президиумов Белорусской и Российской академий наук.

Сегодня в нашей стране практически каждый больной может сдать анализы на определение болезней на клеточном уровне, а также врожденных патологий малыша еще в утробе матери. Россия же только начнет выстраивать такую систему. Также стороны объединяют усилия в области сельского хозяйства и космоса.

На заседании эксперты двух стран обсудили развитие уже существующих совместных проектов в области фармпродукции, наноиндустрии и самой масштабной работы ученых Союзного государства - создания космического спутника.

  

Другие новости

Первый тракторный балет Першы трактарны балет 27.05.2017 21:36 / Общество Первый тракторный балет

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =