В Минске состоялось совместное заседание президиумов Белорусской и Российской академий наук

27 Мая 2017 12:09

Провести исследования генома пациента и только потом ставить диагноз и назначать лечение. Российские ученые планируют сотрудничать с белорусскими коллегами в области персонализированной медицины. Об этом говорили в Минске на совместном заседании президиумов Белорусской и Российской академий наук.

Сегодня в нашей стране практически каждый больной может сдать анализы на определение болезней на клеточном уровне, а также врожденных патологий малыша еще в утробе матери. Россия же только начнет выстраивать такую систему. Также стороны объединяют усилия в области сельского хозяйства и космоса.

На заседании эксперты двух стран обсудили развитие уже существующих совместных проектов в области фармпродукции, наноиндустрии и самой масштабной работы ученых Союзного государства - создания космического спутника.