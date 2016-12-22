22 Декабря 2016 15:10

В эти дни в Минске собрались ведущие представители силовых ведомств СНГ. В столице проходит международная конференция по вопросам подготовки кадров для системы обеспечения национальной безопасности. Участники обсуждают современные подходы и системы, которые способны противостоять терроризму и другим угрозам. Организатор мероприятия - Институт национальной безопасности Беларуси. Многопрофильное учебное заведение специализируется на подготовке высококвалифицированных специалистов для органов госбезопасности.

В этом году Институт национальной безопасности отмечает 70-летие. Сегодня на базе учреждения функционируют 12 специальных кафедр, действуют научно-исследовательские отделы, обучение проводится на трех факультетах, где осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.