В Минске вручили памятный диплом миллионному предпринимателю

14 Апреля 2017 15:17

Им стала Анна Михальчук - фитнес-инструктор из Бреста. Во время награждения первый замминистра юстиции отметил, что женщина, открывшая свое дело в такой быстро развивающейся области, как сфера услуг, - пример развития белорусского бизнеса. Ежедневно в Беларуси регистрируются около 150 ИП.

Сегодня в Минюсте наградили и лучших специалистов. Конкурсы министерство проводит ежегодно для повышения качества госрегистрации.