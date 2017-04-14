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В Минске вручили памятный диплом миллионному предпринимателю
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14 Апреля 2017 15:17

В Минске вручили памятный диплом миллионному предпринимателю

Им стала Анна Михальчук - фитнес-инструктор из Бреста. Во время награждения первый замминистра юстиции отметил, что женщина, открывшая свое дело в такой быстро развивающейся области, как сфера услуг, - пример развития белорусского бизнеса. Ежедневно в Беларуси регистрируются около 150 ИП.

Сегодня в Минюсте наградили и лучших специалистов. Конкурсы министерство проводит ежегодно для повышения качества госрегистрации.

  

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