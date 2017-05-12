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В Минске сегодня официально откроется велосезон
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13 Мая 2017 09:19

В Минске сегодня официально откроется велосезон

Третий велокарнавал "Viva, Ровар!" стартует в три дня и пройдет по проспекту Победителей до "Минск-Арены" и обратно. Всего велосипедистам придется проехать 10 километров 400 метров. Участником парада может стать любой желающий - доступ бесплатный. В этом году фестиваль станет международным: организаторы ожидают любителей велосипедов из Швеции, Швейцарии, Эстонии и Латвии. Отметим, движение всех видов транспорта будет закрыто с 14:30 до 16:00 на участке от проспекта Машерова до улицы Нарочанской, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Заславской до улицы Даумана.

  

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