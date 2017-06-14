В Минске сегодня назовут лучших врачей по итогам 2016 года

15 Июня 2017 07:14

Церемония награждения пройдет во Дворце Республики. В таком торжественном формате профессиональные итоги традиционно подводят в преддверии Дня медицинского работника. Победителей назовут в пяти номинациях. Это терапевт, педиатр, хирург, акушер-гинеколог, а также врач общей практики. Социалисты высокого класса, которые ежедневно вносят свой вклад в разработку новых методик лечения, а также подходов к пациентам. Кроме того, награды вручат и 15-ти лауреатам.