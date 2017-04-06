В Минске проводят выставку "Вербная ярмарка"

6 Апреля 2017 15:38

Пасхальные сувениры, подарки, букеты - экспозиция, как всегда, разнообразная. Можно приобрести церковные вещи и духовную литературу. Разные приходы привезли и святыни - иконы, которым могут поклониться все желающие. По традиции, накануне Пасхи проводят мастер-классы по изготовлению корзин для куличей, росписи яиц и подвесок-ангелов.

В этом году в выставке участвуют более сотни приходов, монастырей и издательств из Беларуси, России, Украины.