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В Минске проводят выставку "Вербная ярмарка"
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6 Апреля 2017 15:38

В Минске проводят выставку "Вербная ярмарка"

Пасхальные сувениры, подарки, букеты - экспозиция, как всегда, разнообразная. Можно приобрести церковные вещи и духовную литературу. Разные приходы привезли и святыни - иконы, которым могут поклониться все желающие. По традиции, накануне Пасхи проводят мастер-классы по изготовлению корзин для куличей, росписи яиц и подвесок-ангелов.

В этом году в выставке участвуют более сотни приходов, монастырей и издательств из Беларуси, России, Украины.

 

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