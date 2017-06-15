Общество
16 Июня 2017 07:18
В Минске прошли тренировки визитной карточки военных подразделений
Репетиции парада ко Дню Независимости продолжаются в Беларуси. Накануне поздно вечером в Минске прошли тренировки визитной карточки военных подразделений страны - роты почетного караула.
Чеканный шаг, идеальный строй и отточенные движения. В парадном расчете больше сотни солдат. Многие элементы программы до сих пор держатся в секрете. Репетиции пеших расчетов пройдут у стелы "Минск - город-герой" 19-го и 22-го июня с 10-ти вечера до полуночи. Возможностью увидеть небольшую, но яркую часть предстоящего Дня Независимости накануне воспользовались многие минчане. А вот автомобилистам нужно заранее продумывать маршрут объезда участка проспекта Машерова, ведь впереди и генеральные репетиции парада 24-го и 28-го июня.
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