16 Июня 2017 07:18

Репетиции парада ко Дню Независимости продолжаются в Беларуси. Накануне поздно вечером в Минске прошли тренировки визитной карточки военных подразделений страны - роты почетного караула.

Чеканный шаг, идеальный строй и отточенные движения. В парадном расчете больше сотни солдат. Многие элементы программы до сих пор держатся в секрете. Репетиции пеших расчетов пройдут у стелы "Минск - город-герой" 19-го и 22-го июня с 10-ти вечера до полуночи. Возможностью увидеть небольшую, но яркую часть предстоящего Дня Независимости накануне воспользовались многие минчане. А вот автомобилистам нужно заранее продумывать маршрут объезда участка проспекта Машерова, ведь впереди и генеральные репетиции парада 24-го и 28-го июня.