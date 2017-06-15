Главная>>Общество>>В Минске прошли тренировки визитной карточки военных подразделений
Общество
RSS
В Минске прошли тренировки визитной карточки военных подразделений
Скачать Поделиться

16 Июня 2017 07:18

В Минске прошли тренировки визитной карточки военных подразделений

Репетиции парада ко Дню Независимости продолжаются в Беларуси. Накануне поздно вечером в Минске прошли тренировки визитной карточки военных подразделений страны - роты почетного караула.

Чеканный шаг, идеальный строй и отточенные движения. В парадном расчете больше сотни солдат. Многие элементы программы до сих пор держатся в секрете. Репетиции пеших расчетов пройдут у стелы "Минск - город-герой" 19-го и 22-го июня с 10-ти вечера до полуночи. Возможностью увидеть небольшую, но яркую часть предстоящего Дня Независимости накануне воспользовались многие минчане. А вот автомобилистам нужно заранее продумывать маршрут объезда участка проспекта Машерова, ведь впереди и генеральные репетиции парада 24-го и 28-го июня.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 16 июня Прагноз надвор'я на 16 чэрвеня 15.06.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 16 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =