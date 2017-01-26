В Минске прошли мероприятия в канун дня памяти жертв холокоста

26 Января 2017 21:33

Сегодня в канун дня памяти жертв холокоста в белорусской столице прошли памятные мероприятия.

На месте старого еврейского кладбища - у памятника евреям - зажигали свечи и читали молитвы. Почтить память узников Минского гетто и всех жертв гитлеровского геноцида против евреев в годы Второй мировой войны собрались представители общественных организаций, дипломатических миссий, Организации Объединенных Наций, а также деятели культуры. Отметим, все мероприятия в этом году проходят под общим девизом: "В память о холокосте: просвещение во имя лучшего будущего".

Завтра центром памятных мероприятий станет площадка Музея истории Великой Отечественной войны.