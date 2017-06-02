Общество
4 Июня 2017 21:21
В Минске прошли Дни культуры Швеции
Миниатюрная Швеция сегодня появилась в центре белорусской столицы. В Минске прошли Дни культуры скандинавской страны. Знакомили с национальной культурой, языком, литературой, кухней Швеции. На сцене в "Верхнем городе" звучали легендарные хиты ABBA, Ace of Base, Roxette в исполнении кавер-бенда. В эти минуты выступают шведские поп-звезды 80-х - группа Secret Service.
Также презентовали поэтический сборник шведского Нобелевского лауреата Тумаса Транстремера на белорусском языке. Появились в центре Минска и настоящие шведские викинги.
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