В Минске прошли Дни культуры Швеции

4 Июня 2017 21:21

Миниатюрная Швеция сегодня появилась в центре белорусской столицы. В Минске прошли Дни культуры скандинавской страны. Знакомили с национальной культурой, языком, литературой, кухней Швеции. На сцене в "Верхнем городе" звучали легендарные хиты ABBA, Ace of Base, Roxette в исполнении кавер-бенда. В эти минуты выступают шведские поп-звезды 80-х - группа Secret Service.

Также презентовали поэтический сборник шведского Нобелевского лауреата Тумаса Транстремера на белорусском языке. Появились в центре Минска и настоящие шведские викинги.