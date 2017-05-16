В Минске прошла яркая репетиция военных к масштабной выставке MILEX

18 Мая 2017 15:05

Борьба с бандформированием и выполнение задач в условиях реального боя. Сегодня на территории аэродромного комплекса Минск-1 мастерство оттачивали белорусские боевые машины, которые примут участие в 8-й Международной выставке вооружения и техники MILEX-2017. С неба спускались парашютисты, вертолеты высаживали десант, а бронетранспортеры танцевали вальс. Среди новых образцов техники - белорусские "Кайманы", которые широкая публика увидела впервые. Легкие броневики - абсолютно новая разработка наших специалистов, созданная в Борисове.

Выставка MILEX - знаковое военно-политическое событие, в основе которого реальная экономика. Экспорт продукции военного назначения за последние 5 лет Беларусь увеличила вдвое. Масштабный форум в этот раз соберет в Минске представителей более 30 стран, включая Германию, Китай, Египет и Кыргызстан. Белорусы представят свои разработки мощным блоком. Публике покажут как новейшие образцы, так и технику, которая уже на вооружении нашей армии.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси: "На основной площадке "Минск-Арены" будут представлены только новые образцы. Таких образцов более 90. Это и средства подвижности, средства радиолокации, радиоразведки и электронной борьбы, средства поражения, которых у нас не было. Выполняя задачу, поставленную Президентом, мы по многим образцам и направлениям вышли на полный цикл. Т.е. разработка, производство и реализация на внутренний рынок и внешний".

Ярким, красочным шоу на земле и в воздухе зрители смогут насладиться в субботу. Оно станет своеобразным прологом официальной церемонии открытия выставки.