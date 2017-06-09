В Минске прошла репетиция роты почетного караула

9 Июня 2017 07:09

В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Независимости. Вчера вечером в столице прошла репетиция роты почетного караула. За подготовкой военных виртуозов наблюдал наш корреспондент Александр Камович.

Месяцы подготовки, сотни часов строевой, и все для того, чтобы действия отладить до автоматизма. По традиции откроют парад суворовцы, за ними пройдут военнослужащие и сотрудники МЧС. Сегодня же на главной площадке будущего праздника визитная карточка военных подразделений страны - рота почетного караула.

Виртуозы в погонах - непременные участники многих государственных праздников и парадов. А подготовка к каждому выходу проходит в самых жестких условиях. В парадном расчете сегодня больше сотни военных. Чеканить шаг, держать строй и осанку их учат каждый день, а вот изюминкой парадов всегда становятся фигуры построений и захватывающие элементы. Не обойдется без новинок военных виртуозов, но большинство из сюрпризов все еще держится в секрете.

К слову, репетиции пеших расчетов пройдут тут же, возле обелиска, 12, 15, 19 и 22 июня с 22:00 до 24:00. В эти дни часть проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей будет закрыта для движения транспорта. Поэтому автовладельцам в ГАИ рекомендуют рассчитывать свой маршрут заранее. А вот попасть к месту репетиций пешеходам вполне реально. Возможностью увидеть небольшую, но яркую часть Дня Независимости сегодня уже воспользовались многие минчане и гости столицы.

Для подготовки парадного расчета отобраны самые лучшие и дисциплинированные бойцы, для которых репетиция к параду станет и профессиональной подготовкой. Тренировки продлятся до конца месяца, генеральные же репетиции пройдут в столице у обелиска "Минск - город-герой" 24 и 28 июня.