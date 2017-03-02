В Минске прошла репетиция марша к 100-летию белорусской милиции

3 Марта 2017 08:01

Минувшим вечером колонны стражей правопорядка и боевой техники проследовали по проспекту Независимости. Открывать торжественное мероприятие будут инспекторы ГАИ, кинологи, патрульно-поставая служба. На празднике представят ретро-автомобили образца 50-ых и современную технику – гвардия мотоциклистов, внедорожники "Богатырь", БТРы и многое другое. Подобное масштабное мероприятие проходит впервые за всю историю белорусской милиции.

Торжественный марш состоится в субботу в 10 утра. Прямую трансляцию будет вести Белтелерадиокомпания.