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В Минске прошла репетиция марша к 100-летию белорусской милиции
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3 Марта 2017 08:01

В Минске прошла репетиция марша к 100-летию белорусской милиции

Минувшим вечером колонны стражей правопорядка и боевой техники проследовали по проспекту Независимости. Открывать торжественное мероприятие будут инспекторы ГАИ, кинологи, патрульно-поставая служба. На празднике представят ретро-автомобили образца 50-ых и современную технику – гвардия мотоциклистов, внедорожники "Богатырь", БТРы и многое другое. Подобное масштабное мероприятие проходит впервые за всю историю белорусской милиции.

Торжественный марш состоится в субботу в 10 утра. Прямую трансляцию будет вести Белтелерадиокомпания.

  

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