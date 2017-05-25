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В Минске прошел Всемирный день памяти погибших от СПИДа
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22 Мая 2017 09:02

В Минске прошел Всемирный день памяти погибших от СПИДа

Эта болезнь уже унесла жизни более 25 миллионов человек. Вчера в Минске прошел Всемирный день памяти погибших от СПИДа.

Символическая акция прошла в одном из столичных скверов. Представители международных организаций, те, кто сейчас борется с ВИЧ-инфекцией, и просто неравнодушные люди пришли, чтобы повязать на деревья красные ленточки как знак памяти обо всех жертвах тяжелой болезни. К слову, согласно международной статистике, от СПИДа умерли более 25 миллионов человек.

Вера Ильенкова, координатор объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) в Беларуси: "Дерево - это как символ, который олицетворяет жизнь, и мы повязываем красные ленточки, возможно, с именами тех людей, которых мы лично знаем, которые ушли от этого заболевания, в знак памяти. И кроме этого, мы хотим повязать на это дерево банки от ретровирусной терапии или названия ретровирусных препаратов в знак того, что сегодня есть терапия, и нельзя умирать от СПИДа. Когда я говорю "нельзя", имею в виду, что здесь необходимо обеспечить доступ всем людям, живущим с ВИЧ, к этому лечению".

В этом году девизом дня памяти стал призыв "Остановим СПИД вместе". Беларусь присоединилась к всемирной акции в 25-й раз.

  

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