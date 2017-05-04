В Минске прошел творческий вечер писательницы Натальи Игнатенко

5 Мая 2017 08:08

Сказочный мир для детей и взрослых! Творческий вечер писательницы Натальи Игнатенко прошел в столице. Автор "сказок в коробке" поделилась творческими секретами и презентовала новые литературные проекты. Свои рассказы Наталья сопровождает мини-представлениями. Все декорации и героев делает сама.

Со своими сказочными представлениями Наталья Игнатенко путешествует по библиотекам, школам и детским домам. Встречи проходят в рамках проекта общественного объединения "Белая Русь".