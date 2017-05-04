Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Минске прошел творческий вечер писательницы Натальи Игнатенко
Общество
RSS
В Минске прошел творческий вечер писательницы Натальи Игнатенко
Скачать Поделиться

5 Мая 2017 08:08

В Минске прошел творческий вечер писательницы Натальи Игнатенко

Сказочный мир для детей и взрослых! Творческий вечер писательницы Натальи Игнатенко прошел в столице. Автор "сказок в коробке" поделилась творческими секретами и презентовала новые литературные проекты. Свои рассказы Наталья сопровождает мини-представлениями. Все декорации и героев делает сама.

Со своими сказочными представлениями Наталья Игнатенко путешествует по библиотекам, школам и детским домам. Встречи проходят в рамках проекта общественного объединения "Белая Русь".

  

Другие новости

Прогноз погоды на 6 мая Прагноз надвор’я на 6 мая 05.05.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 6 мая

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =