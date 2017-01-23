В Минске прошел чемпионат по спортивному зимнему плаванию

23 Января 2017 15:24

Сотни человек в ледяной воде на Комсомольском озере. В столице прошел чемпионат по спортивному зимнему плаванию. На заплыв приехали спортсмены из 10 стран. Борьба на звание самого быстрого моржа велась в 6 номинациях. О спорте, который закаливает, репортаж Александра Хоровца.

Спортсмены начали собираться на берегу Комсомольского озера еще за час до официальных стартов. Каждая команда, а это представители 10 стран, разогревались по-своему. Поляки в теплых куртках пели песни. А белорусы раздевались. По словам самих спортсменов, так организм адаптируется к температуре окружающей среды.

Ледяной бассейн на берегу Свислочи чуть-чуть не дотягивает до международных стандартов, однако размеры впечатляют - 25 метров в длину и 18 в ширину. При этом толщина льда в местах распила составила почти 30 сантиметров. А температура воды всего 2 градуса выше ноля.

12-летняя Эллина Пильщикова в таких соревнованиях принимает участие впервые. Закаливаться начала в прошлом году. В этот спорт девушку привели родители, они уже опытные моржи. Спортсменка признается, холод пронизывает только перед стартом. А затем бодрит адреналин.

А вот Игорь Филатов такую погоду сравнивает с летом. На соревнования приехал с севера России. Шутит, с такой температурой у нас можно даже загорать.

И если на дистанции спортсменов поддерживали горячими аплодисментами и громкими возгласами, то после финиша участников ждали бани. На любой вкус - русская, финская и даже японская - фурако.

Всего в соревнованиях приняли участие почти 2 сотни спортсменов.

В разных стилях плавания мужчины и женщины преодолевали дистанцию в 25, 50, 100, 200 и 400 метров.

Лучшие спортсмены представят свои команды на пятом этапе Кубка мира по зимнему плаванию, который пройдет в Лапландии.