В Минске проходят памятные мероприятия ко Дню вывода войск из Афганистана

15 Февраля 2017 10:49

В День памяти вывода войск из Афганистана в Минске традиционно на Острове слез и скорби проходят памятные мероприятия. В этот день в 1989 году последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом - завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.

В эти минуты идет разложение венков и цветов.