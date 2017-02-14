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15 Февраля 2017 10:49

В Минске проходят памятные мероприятия ко Дню вывода войск из Афганистана

В День памяти вывода войск из Афганистана в Минске традиционно на Острове слез и скорби проходят памятные мероприятия. В этот день в 1989 году последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом - завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.

В эти минуты идет разложение венков и цветов.

  

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