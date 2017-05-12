12 Мая 2017 15:38

Когда-нибудь они завоюют мир, а пока что покоряют рынок столицы и всей страны. В Минске проходит выставка стартап-проектов в сфере робототехники, инновационных технологий и 3D моделирования. Участие в ней принимают молодые разработчики новейших технологий. Кроме возможности продемонстрировать свои разработки, для участников предусмотрены мастер-классы, консультации бизнесменов, инвесторов и опытных стартаперов.

Кстати, город заинтересован в развитии новейших технологий: в каждом районе столицы работает бизнес-инкубатор, а лучшие предприятия на льготных условиях могут начать свой стартап на базе городского технопарка.