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В Минске проходит выставка стартап-проектов в сфере робототехники, инновационных технологий и 3D моделирования
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12 Мая 2017 15:38

В Минске проходит выставка стартап-проектов в сфере робототехники, инновационных технологий и 3D моделирования

Когда-нибудь они завоюют мир, а пока что покоряют рынок столицы и всей страны. В Минске проходит выставка стартап-проектов в сфере робототехники, инновационных технологий и 3D моделирования. Участие в ней принимают молодые разработчики новейших технологий. Кроме возможности продемонстрировать свои разработки, для участников предусмотрены мастер-классы, консультации бизнесменов, инвесторов и опытных стартаперов.

Кстати, город заинтересован в развитии новейших технологий: в каждом районе столицы работает бизнес-инкубатор, а лучшие предприятия на льготных условиях могут начать свой стартап на базе городского технопарка.

 

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