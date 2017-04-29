В Минске проходит международный слет караванеров

30 Апреля 2017 09:05

Их жизнь - дорога в доме на колесах. В Минске проходит международный слет, который собрал более 1200 караванеров из 15 стран. На площадке аэропорта Минск 1 вырос международный автомегополис. Кстати, познакомиться с любителями вояжа со своей крышей над головой может любой желающий. А чем путешественников впечатлила наша страна, и как будет развиваться сеть автокемпингов в Беларуси? О романтике и приключениях любителей автодомов - сюжет Александра Хоровца.

Действительно, в таком доме на колесах есть абсолютно все, что нужно для путешествий. Сергей Вахнецкий из Эстонии караванерством серьезно увлекся 15 лет назад. Исколесил всю Европу. Благодаря Беларуси, его карта путешествий увеличилась еще на одну страну. И сегодня вместе с ним посмотреть на синеокую впервые приехали 33 экипажа из Финляндии.

Сергей Вахницкий, руководитель эстонского клуба караванеров:

"Беларусь нравится своим гостеприимством, все люди открытые и очень доброжелательные. Чувствуешь себя уютно и в безопасности. Мне очень нравится здесь, да и не только мне, нас столько приехало и всем нравится".

Опытный караванер Алексей Строчило впервые пригласил с собой друга Володю. И сразу же увлек его дорожной романтикой.

Еще один неотъемлемый атрибут уважающего себя кемпера - велосипед. Ведь там, где не проедет дом на колесах, обязательно пройдет этот вид транспорта. Как признаются путешественники, это отличная разминка после многокилометрового марафона за рулем авто.

В эти выходные именно белорусская столица стала домом для 1200 караванеров из 15 стран мира. На площадке аэропорта Минск 1 вырос автомегаполис, из более чем пяти с половиной сотен машин. И это уже добрая традиция, отмечают организаторы. Впервые ралли путешественников состоялось в нашей стране три года назад, тогда на фестиваль приехали представители всего трех стран.

Владимир Рудой, председатель Союза кемпингов Беларуси:

"По данным европейских институтов, уже два года количество отдыхающих в кемпингах превысило отдыхающих в гостиницах, т.е., гостиницы ушли на второй план после отдыха на природе. И вот перспектива".

И хотя караванерство - не самый бюджетный вид отдыха, но в Беларуси он привлекает все больше людей. Сегодня в нашей стране насчитывается порядка трех тысяч автодомов. Для них создают и соответствующую инфраструктуру.

Сегодня все желающие смогут познакомиться с караванерами поближе. Сегодня пройдет День национальных культур, где каждый откроет для себя традиции и кухню кемперов. Ну а в понедельник путешественники вновь отправятся в путь, чтобы лучше познакомится с нашей страной. Ведь бороздить дороги мира для кемперов и есть смысл жизни.