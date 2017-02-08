Второй день международной книжной выставки в Минске

9 Февраля 2017 09:00

Век гаджетов литературе не помеха. В Минске с аншлагом проходит международная книжная выставка.

Рекордные 3 000 квадратных метров выставочного комплекса "Белэкспо" заняли только книги из 31 страны мира. Греция впервые представила свое печатное слово в столице, а почетным гостем в этом году стала Великобритания. Программа форума насыщенная — более 300 презентаций, симпозиум писателей и автограф-сессии. Сегодня гостей выставки ожидают встречи с писателями и мастер-класс по книгопечатанию на типографском станке, который сделан по эскизам XVI века. Именно на таком, по словам экспертов, работал Франциск Скорина.

Лилия Ананич, Министр информации Беларуси: "500 лет назад именно на белорусском языке вышла первая печатная книга — это было событие для той эпохи, для того времени. Но мы и сегодня на постсоветском пространстве одни из лучших издателей. Книга объединяет, и книга — это наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. Это духовное завещание тем, кто будет после нас, и это условия конкуренции. Сегодня книга — это знание. Не зря более 50% книг, издающихся в стране, — книга учебная".

Мерле Софи Варнеке, атташе отдела культуры и прессы посольства Германии в Беларуси: "Мы уже более 20 лет принимаем участие в этой международной книжной выставке в Минске. В этом году мы представляем различные книгоиздания на нашем стенде. Есть книги, которые удивляют, - это особенные книги, которые можно открыть и увидеть объемные картинки, эти книги для людей разного возраста со знанием немецкого и без".

Международная книжная выставка проходит в столице 24-й раз. Посетить экспозицию можно будет до конца недели.