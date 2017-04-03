В Минске проходит международная акция "30 дней на велосипеде"

3 Апреля 2017 15:20

"30 дней на велосипеде". Международная акция сейчас проходит и в Минске. К ней присоединились сотни столичных велосипедистов. Старт акции отметили масштабным велокроссом по проспекту Независимости. В этом году участников ждут интересные мероприятия и призы. Сюжет Натальи Кузьмицкой.

"Еду я на коне, потом он на мне", - такая шуточная разминка только добавляет веселого настроения участникам велочеленджа "30 дней на велосипеде". Кирилл Куприн дружит с велосипедом с детства, однако в таком масштабном флешмобе участвует впервые.

Вместе с такой большой компанией на первую велопрогулку в этом сезоне отправится и Нина Нестерович.

Белорусская столица сейчас лидирует по количеству зарегистрированных в велочелендже "30 дней на велосипеде". В акции нет никаких ограничений, главное - дать обещание себе каждый день в течение апреля бегать или ездить на двухколесном.

Стать участником этой велоакции может каждый желающий. Тем более что для участников челенджа в этом году подготовили много приятных и интересных сюрпризов.

Самых активных участников, авторов креативных снимков и самых больших дистанций определят на выставке экшн-экспо, которая состоится в Минске 29 и 30 апреля.

Вместе со стартом челенджа в столице стартовал и велосезон. Любителей этого спортивного и экологического транспорта в течение весны и лета ждет ряд креативных и интересных мероприятий. 13 мая на центральных улицах города пройдет зрелищный велопарад, а в начале июня в Минской области состоится туристический велослет.