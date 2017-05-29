В Минске проходит фестиваль ландшафтного дизайна "Садовый переполох"

28 Мая 2017 09:30

Как превратить свой дачный участок в уголок для отдыха с элементами волшебства? Ответ знают столичные ландшафтные дизайнеры, которые весь уикенд демонстрируют свое профессиональное мастерство - на фестивале в Минске "Садовый переполох", - именно так называется форум. На площадке питомника можно не только познакомиться с креативными новинками ландшафтной индустрии, но и стильно отдохнуть.

Сергей Панфилов, организатор ландшафтного фестиваля "Садовый переполох": "Если говорить о тенденциях, то я бы отметил габионы. Это металлические конструкции, заполненные камнем, и особое отношение к огню. Это тема соединения четырех стихий - вода, огонь, земля и воздух. И у нас представлены шикарные очаги ручной работы. Мы всегда стремимся разделить утилитарный огонь - как место для приготовления шашлыков и огонь для созерцания".

Окунуться в атмосферу живописных садов можно и сегодня. Имена же победителей фестиваля станут известны после часа дня.