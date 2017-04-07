В Минске проходит 9-й съезд Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане

Общество
8 Апреля 2017 15:09
В Минске проходит 9-й съезд Белорусского союза ветеранов войны в АфганистанеПомощь семьям погибших воинов-интернационалистов, социальная поддержка ветеранов и патриотическое воспитание молодежи. Направления, которые остаются приоритетными в работе Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. В эти минуты в Минске проходит 9-й съезд объединения. В Доме офицеров собрались более 350 представителей делегации со всех областей страны. Во время встречи выберут новое руководство союза и рабочую группу. Определят ориентиры на ближайшие 5 лет. Кроме того, на Острове мужества и скорби почтили память воинов-интернационалистов, погибших во время боевых действий в горячих точках.
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